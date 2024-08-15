В Сумской области заявили об изменении настроений: как бои в Курской области повлияли на украинцев

Городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин заявил, что благодаря украинскому наступлению на Курскую область у украинцев появилось чувство безопасности и уверенности. Однако Семенихин добавил, что в области продолжают постоянно звучать воздушные тревоги.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Мэр Конотопа Артем Семенихин в эфире КИЕВ24 рассказал, как на Сумщине изменились настроения из-за боев в смежной Курской области РФ.

"Появилось определенное чувство безопасности, но эти постоянные воздушные тревоги. Мы следим за мониторингами и видим, что заходят КАБы на пограничные. Там где-то смежно с Курской областью они приземляются. Но из-за этого есть дискомфорт в работе и дети не могут посещать садики", – сказал Семенихин.

По его словам, благодаря заявлениям, что украинские силы планируют создать буферную зону, у украинцев появилось чувство безопасности.

"В общем, после новости о том, что мы создаем буферную зону и наши военные зашли на территорию Курской области. У людей появилось чувство безопасности и уверенности", — добавил Семенихин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий объяснил цель украинского наступления на Курскую область. По его словам, военная операция заключается в освобождении приграничных территорий от российских войск, которые наносят удары по украинской территории. Тихий отметил, что Россия с начала лета нанесла около двух тысяч ударов по Сумщине.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин допустил роковую ошибку, когда принял решение о боях в Курской области.