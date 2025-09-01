В Сухопутных войсках сделали заявление о работе ТЦК: что произошло в августе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В августе из 218 сообщений, в которых говорилось о якобы нарушении закона со стороны военнослужащих и работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), 198 случаев, а это 91% оказались фейками или манипуляциями. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Сухопутные войска в своем Telegram-канале.
ТЦК. Фото: из открытых источников
При этом, ведомство проинформировало, что в 20 случаях, а это 9% информация о нарушениях подтвердилась.
В ведомстве отметили, что, по их мнению, только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий.
Читайте также на портале "Комментарии" — практически 100% украинцев доверяют ВСУ. Однако к ТЦК отношение совершенно иное. Уровень поддержки среди украинцев тех действий, которые проводят ТЦК продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой рейтинг по заказу Международного республиканского института.
В июле 2025 года доверяют ТЦК четверть опрошенных (24%), не доверяют 68%. За последний год отношение ухудшилось. В сентябре 2024 года ТЦК доверяли 27%, не доверяли 61% респондентов.