Война с Россией В Сухопутных войсках сделали заявление о работе ТЦК: что произошло в августе
НОВОСТИ

В Сухопутных войсках сделали заявление о работе ТЦК: что произошло в августе

В Сухопутных войсках отметили, что информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью срыва мобилизации

1 сентября 2025, 07:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В августе из 218 сообщений, в которых говорилось о якобы нарушении закона со стороны военнослужащих и работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), 198 случаев, а это 91% оказались фейками или манипуляциями. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Сухопутные войска в своем Telegram-канале.

В Сухопутных войсках сделали заявление о работе ТЦК: что произошло в августе

ТЦК. Фото: из открытых источников

"Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства", — говорится в сообщении.

При этом, ведомство проинформировало, что в 20 случаях, а это 9% информация о нарушениях подтвердилась.

"Два человека отстранены от исполнения обязанностей, еще двое привлечены к дисциплинарной ответственности, продолжается 16 служебных расследований", — сообщило командование Сухопутных войск Украины.

В ведомстве отметили, что, по их мнению, только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий.

"Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", — говорится в обращении.

Читайте также на портале "Комментарии" — практически 100% украинцев доверяют ВСУ. Однако к ТЦК отношение совершенно иное. Уровень поддержки среди украинцев тех действий, которые проводят ТЦК продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой рейтинг по заказу Международного республиканского института.

В июле 2025 года доверяют ТЦК четверть опрошенных (24%), не доверяют 68%. За последний год отношение ухудшилось. В сентябре 2024 года ТЦК доверяли 27%, не доверяли 61% респондентов.




Источник: https://t.me/landforcesofukraine/25716
