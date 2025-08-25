Опрос показал, как украинцы относятся к ТЦК

Практически 100% украинцев доверяют ВСУ. Однако к ТЦК отношение совершенно иное. Уровень поддержки среди украинцев тех действий, которые проводят ТЦК продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой рейтинг по заказу Международного республиканского института.

В июле 2025 года доверяют ТЦК четверть опрошенных (24%), не доверяют 68%. За последний год отношение ухудшилось. В сентябре 2024 года ТЦК доверяли 27%, не доверяли 61% респондентов.

Хуже украинцы относятся только к Верховной Раде – доверяют 19%, не доверяют – 76%.

Отношение к новом правительству Юлии Свириденко также негативное. Доверяют 28%, не доверяют — 30%, а 42% не смогли ответить.

При этом ВСУ по-прежнему доверяют 94% респондентов.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра исследований общественного мнения (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Опрос проводился на всей территории Украины (за исключением оккупированных Россией территорий) с 22 по 27 июля 2025 года методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток. Видеофиксация станет обязательной, а за нарушение предусмотрена ответственность. Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.



