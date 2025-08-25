logo

Опрос показал, как украинцы относятся к ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Опрос показал, как украинцы относятся к ТЦК

В июле 2025 года доверяют ТЦК четверть опрошенных (24%), не доверяют 68%

25 августа 2025, 09:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Практически 100% украинцев доверяют ВСУ. Однако к ТЦК отношение совершенно иное. Уровень поддержки среди украинцев тех действий, которые проводят ТЦК продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой рейтинг по заказу Международного республиканского института.

Опрос показал, как украинцы относятся к ТЦК

ТЦК. Фото: из открытых источников

В июле 2025 года доверяют ТЦК четверть опрошенных (24%), не доверяют 68%. За последний год отношение ухудшилось. В сентябре 2024 года ТЦК доверяли 27%, не доверяли 61% респондентов.

Хуже украинцы относятся только к Верховной Раде – доверяют 19%, не доверяют – 76%.

Отношение к новом правительству Юлии Свириденко также негативное. Доверяют 28%, не доверяют — 30%, а 42% не смогли ответить.

При этом ВСУ по-прежнему доверяют 94% респондентов.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра исследований общественного мнения (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Опрос проводился на всей территории Украины (за исключением оккупированных Россией территорий) с 22 по 27 июля 2025 года методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли в военкоматы больше не нужно будет идти: что означает запуск сервиса "е-ТЦК" в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток. Видеофиксация станет обязательной, а за нарушение предусмотрена ответственность. Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.




Источник: https://www.iri.org/resources/national-survey-of-ukraine-july-2025/
