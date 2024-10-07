В страшном ДТП погиб народный артист Украины: что произошло

Народный артист Украины Богдан Сташкив погиб в ДТП в Закарпатье, неподалеку от Нижних Ворот. Трагедия произошла на автодороге Нижние Ворота – Воловец – Межгорье около 14:10 в понедельник, сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.

Богдан Сташкив (фото из открытых источников)

По предварительным данным, Богдан Сташкив, находившийся за рулем автомобиля BMW, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и опрокинулся на крышу.

"67-летний житель города Тисменица Ивано-Франковской области, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства на обочину. В дальнейшем авто перевернулось на крышу", — сообщили правоохранители.

В результате автокатастрофы водитель и 59-летний пассажир погибли на месте.

Жена артиста, также находившаяся в автомобиле, выжила, но ее состояние остается тяжелым — женщину доставили в реанимацию. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция проведет ряд экспертных исследований, чтобы установить обстоятельства аварии и определить все детали трагического события. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мужчина дочери Ирины Фарион погиб на войне. 6 октября 2024 стало известно о гибели Василия Лица, мужа дочери известного украинского языковеда и политического деятеля Ирины Фарион. Он отдал свою жизнь, защищая Украину на Северском направлении. Василий Особа был бойцом "Легиона Свободы" и служил в 4 батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Имея звание старшего солдата, он исполнял обязанности минометчика, защищая Украину в тяжелых боях против российских окупантов.

