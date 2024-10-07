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В страшном ДТП погиб народный артист Украины: что произошло

Богдан Сташков не справился с управлением автомобиля.

сегодня, 22:20
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Лиля Воробьева

Народный артист Украины Богдан Сташкив погиб в ДТП в Закарпатье, неподалеку от Нижних Ворот. Трагедия произошла на автодороге Нижние Ворота – Воловец – Межгорье около 14:10 в понедельник, сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.

В страшном ДТП погиб народный артист Украины: что произошло

Богдан Сташкив (фото из открытых источников)

По предварительным данным, Богдан Сташкив, находившийся за рулем автомобиля BMW, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и опрокинулся на крышу.

"67-летний житель города Тисменица Ивано-Франковской области, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства на обочину. В дальнейшем авто перевернулось на крышу", — сообщили правоохранители.

В результате автокатастрофы водитель и 59-летний пассажир погибли на месте.

Жена артиста, также находившаяся в автомобиле, выжила, но ее состояние остается тяжелым — женщину доставили в реанимацию.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция проведет ряд экспертных исследований, чтобы установить обстоятельства аварии и определить все детали трагического события.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мужчина дочери Ирины Фарион погиб на войне. 6 октября 2024 стало известно о гибели Василия Лица, мужа дочери известного украинского языковеда и политического деятеля Ирины Фарион. Он отдал свою жизнь, защищая Украину на Северском направлении.

Василий Особа был бойцом "Легиона Свободы" и служил в 4 батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Имея звание старшего солдата, он исполнял обязанности минометчика, защищая Украину в тяжелых боях против российских окупантов.
 



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Источник: https://zk.npu.gov.ua/news/politsiia-zakarpattia-rozsliduie-dtp-vnaslidok-iakoi-zahynulo-dvoie-cholovikiv-z-ivano-frankivshchyny-shche-odna-zhinka-travmuvalasia?__cf_chl_tk=.Y4vz9pcoYd.J.CgaLhMsCFb_TxgioNwpFCo_m.vt1E-1728325796-0.0.1.1-5417
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