В стране НАТО разрывалась воздушная тревога: что произошло

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Кравцев Сергей
Прошлой ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками "Шахед". В пограничнье Румынии объявляли воздушную тревогу из-за приближения вражеских дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "News.ro".
Беспилотник. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что ночью на севере уезда Тульча местные власти объявили тревогу из-за нескольких беспилотников, которые приблизились к границе со стороны Украины.
Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям выпустила сообщение об оповещении для северной части уезда Тульча, информируя население о возможности падения объектов из воздушного пространства на территории, прилегающей к границе с Украиной.
Сообщение было объявлено после того, как около 02:10 румынские пограничные и наблюдательные структуры заметили несколько объектов (беспилотников), которые приближались к северной части уезда Тульча", — говорится в сообщении.
Источник издания сообщил, что целью сообщения является информирование и предупреждение населения в районе, где оно направляется, и его необходимо рассматривать именно как таковое.
Пожарная служба сообщает, что на единый номер экстренного вызова 112 поступило 10 звонков о звуках взрывов.
По данным ведомства, в 03:46 было объявлено об отбое воздушной тревоги.
Тем временем мониторинговые паблики обнародовали видео якобы удара российского дрона по селу Плауру на румынском берегу Дуная в районе города Измаил.
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PENSIONER
сегодня, 08:53
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