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В стране НАТО разрывалась воздушная тревога: что произошло

В Румынии заявили о взрывах во время воздушной тревоги этой ночью

сегодня, 08:37
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Кравцев Сергей

Прошлой ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками "Шахед". В пограничнье Румынии объявляли воздушную тревогу из-за приближения вражеских дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "News.ro".

В стране НАТО разрывалась воздушная тревога: что произошло

Беспилотник. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что ночью на севере уезда Тульча местные власти объявили тревогу из-за нескольких беспилотников, которые приблизились к границе со стороны Украины.

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям выпустила сообщение об оповещении для северной части уезда Тульча, информируя население о возможности падения объектов из воздушного пространства на территории, прилегающей к границе с Украиной.

Сообщение было объявлено после того, как около 02:10 румынские пограничные и наблюдательные структуры заметили несколько объектов (беспилотников), которые приближались к северной части уезда Тульча", — говорится в сообщении.

Источник издания сообщил, что целью сообщения является информирование и предупреждение населения в районе, где оно направляется, и его необходимо рассматривать именно как таковое.

"Они должны следовать указаниям, содержащимся в сообщении, и не поддаваться панике. Структуры территориальной обороны и общественного порядка страны готовы оказать всю необходимую поддержку тем, кто ее попросит, и еще раз даем понять, что ни один участок нашей территории не является объектом атак со стороны Российской Федерации", — сообщил источник.

Пожарная служба сообщает, что на единый номер экстренного вызова 112 поступило 10 звонков о звуках взрывов.

"Большинство звонков были из муниципалитета Тульча, и они сигнализировали о том, что слышали взрывы. Но были также звонки, в которых граждане запрашивали информацию, и операторы диспетчерского центра Инспекции по чрезвычайным ситуациям "ДЕЛЬТА" Тульчинского уезда предоставили им всю информацию, чтобы понять, что то, что они слышали, происходило на украинской территории", — добавили в Госпогранслужбе Тульчи.

По данным ведомства, в 03:46 было объявлено об отбое воздушной тревоги.

Тем временем мониторинговые паблики обнародовали видео якобы удара российского дрона по селу Плауру на румынском берегу Дуная в районе города Измаил.

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Источник: https://www.news.ro/eveniment/alerta-aeriana-nordul-judetului-tulcea-mesaj-alert-dupa-au-observate-multe-drone-apropiau-granita-10-apeluri-112-cauza-sunetului-produs-explozii-recomandari-foto-1922402724002024070721680081
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PENSIONER

сегодня, 08:53

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