В США заявили о новом военном сотрудничестве между Ираном и Россией

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Slava Kot
Американская разведка свидетельствует, что Иран помогает России строить завод по производству беспилотников на ее территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Лидеры России и Ирана. Фото из открытых источников
По данным Белого дома, Россия покупает у Ирана сотни беспилотников и оборудование для их производства. Вероятное место строительства нового предприятия по изготовлению дронов станет завод в Татарстане, который может начать производить военную продукцию в начале 2024 года.
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Кирби указывает на то, что Соединенные Штаты будут пытаться остановить такое сотрудничество между обеими странами.
Напомним, что США и Украина утверждают о военной помощи, которую оказывает Иран для России. Власти Тегерана отрицают это и утверждают, что посылали беспилотники в Москву еще до начала полномасштабного вторжения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт рассказывает о сотрудничестве между Ираном и Россией и указывает, сможет ли Тегеран отправить танки на помощь своему союзнику.
Также "Комментарии" писали о том, что Министерство иностранных дел Ирана резко ответило на слова президента Украины об участии в войне на стороне России и обвинило Владимира Зеленского.
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