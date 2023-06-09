В США заявили о новом военном сотрудничестве между Ираном и Россией

Американская разведка свидетельствует, что Иран помогает России строить завод по производству беспилотников на ее территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Лидеры России и Ирана. Фото из открытых источников

По данным Белого дома, Россия покупает у Ирана сотни беспилотников и оборудование для их производства. Вероятное место строительства нового предприятия по изготовлению дронов станет завод в Татарстане, который может начать производить военную продукцию в начале 2024 года.

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"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу", — заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Кирби указывает на то, что Соединенные Штаты будут пытаться остановить такое сотрудничество между обеими странами.

"Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачить и прервать эту деятельность, в том числе путем предоставления информации общественности – и мы готовы делать больше", – сказал Джон Кирби.

Напомним, что США и Украина утверждают о военной помощи, которую оказывает Иран для России. Власти Тегерана отрицают это и утверждают, что посылали беспилотники в Москву еще до начала полномасштабного вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт рассказывает о сотрудничестве между Ираном и Россией и указывает, сможет ли Тегеран отправить танки на помощь своему союзнику.

Также "Комментарии" писали о том, что Министерство иностранных дел Ирана резко ответило на слова президента Украины об участии в войне на стороне России и обвинило Владимира Зеленского.