В США заметили, что Россия использует новую тактику в наступлении на Харьковщину

Россияне заходят небольшими штурмовыми группами на украинские территории, где впоследствии объединяются в большую ударную группу для наступления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).



Война в Украине. Фото из открытых источников

Аналитики ISW в отчете от 15 мая отметили, что российские силы вместо глубокого проникновения в Харьковскую область пытаются создать "буферные зоны".

"Российские войска используют новую тактику в этом направлении — используют небольшие штурмовые группы не более пяти человек для проникновения на украинские позиции перед слиянием с другими небольшими штурмовыми группами для объединения в большую ударную группу", — указывается в отчете Института изучения войны.

Несмотря на изменение тактики на Харьковском направлении, такие действия оккупантов могут увеличить потери россиян как в личном составе, так и в технике. В частности 14 мая Генштаб опубликовал данные, что россияне понесли потери в живой силе на уровне 1740 военных, а 15 мая эта цифра составляет – 1510 человек, что является значительно более высоким показателем за средние результаты.

Кроме того, тактика продвижения россиян малыми группами замедляет их наступление. Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что ситуация на Харьковском направлении начала стабилизироваться, а представитель Генштаба Назар Волошин добавил, что украинские силы начали зачистку Волчанска и наносят удары по российским войскам.

"Российские войска, вероятно, сосредоточатся на укреплении новых позиций и наращивании бокового выступления в Харьковской области путем слияния Липковского и Волчанского направлений и создания "буферной зоны" в приграничной зоне", – прогнозируют в ISW следующие действия россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский рассказал госсеку США Энтони Блинкену, какое оружие нужно Украине для защиты Харькова.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне признали ошибку, приведшую к потерям на войне в Украине.