Республиканец, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что сделка о прекращении огня в Украине "близка к капитуляции". Как передает портал "Комментарии", об этом политик сказал в подкасте Power Play на сайте Politiko.

США. Фото: из открытых источников

Джон Болтон льметил, результатом любого подобного соглашения станет ослабление безопасности как Украины, так и Европы. Более того, этот процесс может привести к выходу США из НАТО.

"Я думал, что Трамп выйдет из НАТО, но он этого еще не сделал, но вы можете услышать, как начинает играть музыка. Будет прекращение огня, будет создана милитаризованная зона, начнутся переговоры, Украина согласится не вступать в НАТО – это урегулирование, которое они могли бы написать в Кремле", – сказал экс-советник Дональда Трампа.

Он также опасается, что мировые лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, могут принять неправильные решения, согласившись на сделку между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

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