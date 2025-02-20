В США заговорили о капитуляции Украины: что происходит

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Кравцев Сергей
Республиканец, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что сделка о прекращении огня в Украине "близка к капитуляции". Как передает портал "Комментарии", об этом политик сказал в подкасте Power Play на сайте Politiko.
США. Фото: из открытых источников
Джон Болтон льметил, результатом любого подобного соглашения станет ослабление безопасности как Украины, так и Европы. Более того, этот процесс может привести к выходу США из НАТО.
Он также опасается, что мировые лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, могут принять неправильные решения, согласившись на сделку между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
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