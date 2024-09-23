В США уже знают, как уничтожение складов вблизи Торопца повлияет на армию РФ

Уничтожение украинскими войсками склада ракет и боеприпасов у города Торопец России заставит вражеское командование перестроить систему поддержки и материально-технического обеспечения армии РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Взрывы в Торопце. Фото: из открытых источников

Американские аналитики подтвердили информацию разведки Эстонии о том, что уничтожение склада в Торопце повлияет на операции России в ближайшие несколько месяцев.

В то же время, отметили в ISW, неизвестно вмещали ли уничтоженные на складе 30 тысяч тонн взрывчатки как ракеты, так и артиллерийские боеприпасы. Однако аналитики убеждены, что атака уничтожила существенные запасы материальных средств россиян.

По оценкам аналитиков Института, дальнейшие украинские удары по тыловым российским объектам материально-технического обеспечения на территории России, приведут к усилению оперативного давления на военных агрессора.

"В частности, ликвидация арсеналов заставит российское военное командование реорганизовать и рассредоточить системы поддержки и материально-технического обеспечения на территории России для смягчения последствий таких ударов", — говорится в отчете ISW.

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