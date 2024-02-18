В США указали на фактор, который помог России совершить прорыв в Авдеевке

Благодаря временному локализованному преимуществу в воздухе россияне смогли получить возможность провести наступательную операцию на Авдеевку и захватить украинский город. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Института изучения войны.



Россияне захватили Авдеевку. Фото из открытых источников

В ISW отметили ключевой фактор, из-за которого Украина потеряла Авдеевку.

"Российские войска временно установили ограниченное и локализованное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха в последние дни своей наступательной операции по захвату Авдеевки, вероятно, впервые, когда российские силы сделали это в Украине", — говорится в отчете Института изучения войны.

Об этом свидетельствуют заявления командующего войсками "Таврия" генерала Александра Тарнавского, который рассказал о рекордных 73 авиаударах от россиян на Авдеевском направлении 14 февраля. Другой украинский военный указывает, что россияне выпустили по Авдеевке около 500 планирующих бомб в последние дни.

ISW объясняют, что россияне активно начали использовать планирующие бомбы с начала 2023 года, однако впервые благодаря им получили значительное преимущество над ВСУ. Вероятно, Россия будет снова пытаться повторить эту тактику на других участках фронта.

Еще одним фактором, который помог россиянам захватить Авдеевку, стала задержка западной помощи. Институт изучения войны предупреждает, что дальнейшие значительные ограничения поставок оружия, особенно для противовоздушной обороны, могут способствовать масштабированию успеха россиян на войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные говорят о выходе из Авдеевки.

Также "Комментарии" писали о генерале Сырском, который объяснил, что произошло в Авдеевке.