Если президент Украины Владимир Зеленский хочет показать, что Украина заслуживает дальнейшей поддержки Запада, то в Украине необходимо снизить мобилизационный возраст, и отправлять на войну мужчин моложе 25 лет. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Отмечается, что на этой неделе представители Белого дома планируют обсудить со своими европейскими коллегами, как положить конец почти трехлетней войне в Украине. Однако для того, чтобы любые переговоры привели к долгосрочному урегулированию, США и их союзники должны показать, что готовы обеспечить его выполнение.

На сегодняшний день кремлевский диктатор Владимир Путин не продемонстрировал серьезный интерес к миротворческой деятельности.

"Россия контролирует примерно пятую часть Украины и считает, что она держит преимущество на поле боя. Путин взялся подчинить себе всю страну . Отойти с частями четырех опустошенных войной регионов, унеся более 600 000 потерь, вряд ли было бы триумфом. Он неоднократно отрицал суверенитет Украины и ставил предпосылки для переговоров, включая принуждение Украины к эффективному разоружению и отказу от своих амбиций в отношении НАТО, чтобы облегчить возобновление боевых действий", – говорится в статье.

Кремль вряд ли будет вести более серьезные переговоры, пока цена войны не превысит цену миру. Это почти наверняка потребует большего экономического и военного давления Запада и надежных, долгосрочных обязательств по безопасности Украины.

" Украинские лидеры, все более реалистично оценивающие свои перспективы возвращения утраченных территорий на поле боя, должны внести свой вклад. Если правительство президента Владимира Зеленского хочет показать, что оно заслуживает дальнейшей поддержки Запада, ему нужно будет решить проблему нехватки войск, увеличив набор и снизив возраст призыва с 25 лет ", – отмечают в Bloomberg .

Борьба с коррупцией не менее важна. Несмотря на значительный прогресс в последние годы, вопросы прозрачности и управления продолжают подрывать поддержку среди союзников. От подотчетности будет зависеть вероятное членство в Европейском Союзе и миллиардная помощь на реконструкцию.

Между тем, президент США Дональд Трамп должен быть готов выполнить угрозы ввести "высокие уровни налогов, тарифов и санкций" в отношении России, если Путин будет медлить.

" Предыдущий Белый дом ввел потенциально разрушительные ограничения на добычу нефти на своем выходе, нацелившись на экспорт, финансирующий около трети бюджета России. Новая администрация должна строго их выполнять, в том числе угрожая вторичными санкциями индийским и китайским покупателям, покупающим российскую нефть по цене выше 60 долларов ", – говорится в аналитике издания.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил, что якобы Украина, по сути, согласилась передать США редкоземельные минералы на 500 миллиардов долларов. Он отметил, что воспринимает это как плату за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.