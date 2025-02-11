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Недилько Ксения
Если президент Украины Владимир Зеленский хочет показать, что Украина заслуживает дальнейшей поддержки Запада, то в Украине необходимо снизить мобилизационный возраст, и отправлять на войну мужчин моложе 25 лет. Об этом пишет Bloomberg.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Отмечается, что на этой неделе представители Белого дома планируют обсудить со своими европейскими коллегами, как положить конец почти трехлетней войне в Украине. Однако для того, чтобы любые переговоры привели к долгосрочному урегулированию, США и их союзники должны показать, что готовы обеспечить его выполнение.
На сегодняшний день кремлевский диктатор Владимир Путин не продемонстрировал серьезный интерес к миротворческой деятельности.
Кремль вряд ли будет вести более серьезные переговоры, пока цена войны не превысит цену миру. Это почти наверняка потребует большего экономического и военного давления Запада и надежных, долгосрочных обязательств по безопасности Украины.
Борьба с коррупцией не менее важна. Несмотря на значительный прогресс в последние годы, вопросы прозрачности и управления продолжают подрывать поддержку среди союзников. От подотчетности будет зависеть вероятное членство в Европейском Союзе и миллиардная помощь на реконструкцию.
Между тем, президент США Дональд Трамп должен быть готов выполнить угрозы ввести "высокие уровни налогов, тарифов и санкций" в отношении России, если Путин будет медлить.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил, что якобы Украина, по сути, согласилась передать США редкоземельные минералы на 500 миллиардов долларов. Он отметил, что воспринимает это как плату за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.
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