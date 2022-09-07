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В США рассказали, зачем Путину визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и причем здесь Минск-3

Аналитики отметили, что несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором Запорожской АЭС

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент РФ Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и создать процесс, аналогичный минским соглашениям. Как передает издание "Комментарии", такие мысли высказали эксперты американского Института исследования войны (ISW).  

В США рассказали, зачем Путину визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и причем здесь Минск-3

Эксперты рассказали, как Путин может использовать ситуацию вокруг ЗАЭС \ фото ua.depositphotos.com

Как отмечается, несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ.

МАГАТЭ не может напрямую взаимодействовать с Россией по эксплуатации станции, не признав по крайней мере молчаливо, что Россия имеет право на консультации.

ISW пишет, что Путин может попытаться использовать условия, которые он создал на ЗАЭС, для создания параллельной международной структуры, подрывающей суверенные права Украины на гораздо большую территорию, которую сейчас оккупируют российские войска.

"Путин может попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться создать процесс, аналогичный минским соглашениям, установившим прекращение огня после российского вторжения в 2014 году", — говорится в отчете.

Напомним, МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Кроме того, агентство призвало к демилитаризации станции и выводу оттуда российских военных. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предлагает Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС, оккупированной российскими военными.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-6
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