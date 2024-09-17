В США рассказали, зачем Путин на самом деле решил увеличить армию

Решение Кремля по увеличению численности российской армии продиктовано не только целью увеличить наступательный порыв в Украине. Москва преследует куда более долгосрочную цель, выходящую за пределы войны против Украины. Путин собрался в корне реформировать свою армию, чтобы быть готовым к войнам большего масштаба. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обратили внимание, что реформирование российской армии было запущено еще в начале 2023 года. Оно включает в себя восстановление Московского и Ленинградского военных округов и формирование новых армейских корпусов, общевойсковых армий, а также механизированных и воздушно-десантных дивизий.

По мере того, как российские военные начинают формировать новые дивизии, армейские корпуса и армии, их укомплектованность должна расти параллельно, по крайней мере, на бумаге, отмечают в ISW.

"Однако способность России должным образом провести эти реформы и интегрировать увеличение боевого персонала частично зависит от ее ведения войны в Украине, как ранее оценивал ISW", — говорится в отчете.

Среднесрочные и долгосрочные ограничения по формированию вооруженных сил и экономические ограничения будут продолжать ухудшать способность России поддерживать увеличение численности своих военных и надлежащим образом внедрять намеченные реформы, отметили в Институте.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин своим указом с 1 декабря 2024 года увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ на 180 тыс. — до 1,5 млн человек. Соответствующий указ уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно документу, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2 389 130 человек, в том числе — 1 500 000 военнослужащих.

По оценкам ISW, Путин не склонен объявлять новую волну мобилизации в РФ. Однако он не исключает такой возможности.



