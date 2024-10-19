В США рассказали, стало ли меньше штурмов на Донбассе после ухудшения погодных условий

Казалось бы, ухудшение погодных условий должно снизить порыв российских захватчиков штурмовать позиции ВСУ, но так не происходит. Российские войска продолжают усиливать механизированную активность в западной части Донецкой области на фоне сообщений о начале осенней распутицы. Оккупанты хотят облегчить продвижение по открытым полям до наступления дождливой погоды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские силы в последнее время увеличили использование бронетранспортеров и танков в атаках на направлениях Покровска и Курахово.

ISW зафиксировал три механизированные атаки численностью в батальон на западе Донецкой области только за последнюю неделю. Это заметное увеличение темпа, поскольку с конца июля по начало октября 2024 года россияне всего провели четыре такие атаки.

Российские и украинские источники недавно сообщили об ухудшении состояния грунта по всей линии фронта в Украине. Надвигающееся наступление грязевых условий, вероятно, побудит российское военное командование активизировать механизированные наступательные операции на западе Донецкой области, считают в ISW.

Аналитики института считают, что российское военное командование может намереваться использовать эту усиленную механизированную деятельность для облегчения продвижения по открытым полям до наступления сезонной дождливой погоды и грязевых условий на грунте, а также позволить российским войскам закрепить позиции в рамках подготовки к будущим наступательным операциям в ближайшие месяцы.

ISW оценивает, что российские силы продолжат наступательные операции после осеннего сезона слякоти, хотя неблагоприятные погодные условия, вероятно, снизят эффективность российской пехоты до тех пор, пока погодные и грунтовые условия не улучшатся.

Российские силы, в частности, могут попытаться сохранить инициативу на всем театре военных действий посредством последовательного наступательного давления осенью 2024 года, считают в Институте.

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