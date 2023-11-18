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В США рассказали, сколько км уже контролируют ВСУ на левом берегу Херсонщины

Украинские войска способны пополнять свои запасы, а их группировка растет

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей
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Украинские военные 17 ноября продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области. Сейчас бои продолжаются возле населенных пунктов Пойма, Песчановка и Крынки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американских аналитиков Института изучения войны.

В США рассказали, сколько км уже контролируют ВСУ на левом берегу Херсонщины

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, ВСУ сохраняют позиции в центре Крынков. Российский блогер заявил, что наши войска контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Крынков по состоянию на 16 ноября.


Его коллега утверждал, что оккупанты вели бои на истощение вблизи Крынков. Российские милблогеры 17 ноября писали, что захватчики отбили несколько попыток небольших украинских переправ через реку вдоль линии Пойма-Крынки и что украинские силы тяжело перебрасывают технику и людей на украинские позиции на восточном берегу.

Несмотря на это, ВСУ могут пополнить запасы на своих позициях на восточном берегу и есть сообщения об увеличении численности украинской группировки на Левобережье в последние недели. По мнению аналитиков, это свидетельствуют о том, что усилия россиян не помешали украинским силам перебросить дополнительных бойцов и технику на эти позиции.

Российский инсайдерский источник поделился, что подразделения одной из российских бригад понесли тяжелые потери от огня украинской артиллерии 10 ноября в Голопристанском районе Херсонской области.

По данным Генштаба, 17 ноября украинские войска отбили шесть российских атак в неустановленных местах на левом берегу Херсонской области.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-17-2023
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