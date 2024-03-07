В США рассказали, реально ли Украине перехватить инициативу у россиян на поле боя

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Кравцев Сергей
С точки зрения оперативной целесообразности Украина должна перехватить инициативу у российских оккупантов, однако из-за проблем с задержками предоставления западной помощи, усилия Сил обороны по деоккупации своих территорий придется отложить. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Аналитики ISW цитируют заявление командующего Сухопутных войск Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который заявил 6 марта, что Украина попытается перехватить инициативу и провести контрнаступательные действия в 2024 году.
Американские эксперты считают, попытка Украины перехватить инициативу в 2024 году имеет основания с точки зрения оперативной целесообразности.
ISW продолжает оценивать, что для Украины было бы глупо уступать преимущество инициативы на всем театре военных действий России на более долгое время, чем это необходимо. Однако, добавляют эксперты, дальнейшие задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, вероятно, отложат украинские усилия по возвращению себе инициативы на всем театре военных действий.
Аналитики добавляют, задержки с критически важной помощью заставят Украину принимать сложные решения по распределению ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и текущими украинскими оборонительными операциями против российских нападающих, которые сейчас удерживают инициативу
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