В США рассказали, реально ли Украине перехватить инициативу у россиян на поле боя

С точки зрения оперативной целесообразности Украина должна перехватить инициативу у российских оккупантов, однако из-за проблем с задержками предоставления западной помощи, усилия Сил обороны по деоккупации своих территорий придется отложить. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW цитируют заявление командующего Сухопутных войск Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который заявил 6 марта, что Украина попытается перехватить инициативу и провести контрнаступательные действия в 2024 году.

Американские эксперты считают, попытка Украины перехватить инициативу в 2024 году имеет основания с точки зрения оперативной целесообразности.

"Россия сможет определять место, время, масштаб и требования к боевым действиям в Украине до тех пор, пока она будет сохранять инициативу на всем театре военных действий, что может позволить РФ заставить Украину тратить материальные средства и живую силу на реактивные оборонительные операции, лишая Украину возможности накопить материальные средства, необходимые для будущих контрнаступательных операций", – говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что для Украины было бы глупо уступать преимущество инициативы на всем театре военных действий России на более долгое время, чем это необходимо. Однако, добавляют эксперты, дальнейшие задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, вероятно, отложат украинские усилия по возвращению себе инициативы на всем театре военных действий.

"Дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их, а неопределенность относительно будущей помощи, вероятно, ограничивает украинское оперативное планирование", – отмечают в обзоре.

Аналитики добавляют, задержки с критически важной помощью заставят Украину принимать сложные решения по распределению ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и текущими украинскими оборонительными операциями против российских нападающих, которые сейчас удерживают инициативу

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