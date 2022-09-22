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В США рассказали, повлияет ли мобилизация в РФ на ход войны в ближайшие месяцы

Аналитики ISW убеждены, что мобилизация в РФ не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы

сегодня, 07:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Кремль в спешке объявил в России частичную мобилизацию, но это не будет оказывать существенного влияния на ход войны в Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В США рассказали, повлияет ли мобилизация в РФ на ход войны в ближайшие месяцы

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"Объявление Путина о частичной мобилизации отразило многие проблемы, с которыми Россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину. Москва вряд ли сможет решить их в ближайшие месяцы", — убеждены аналитики.

В ISW объяснили, что приказ диктатора мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ, то есть лиц, прошедших срочную службу, в течение месяцев не создаст значительную боевую силу агрессора.                                                          

"Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно", — отметили специалисты.

Таким образом, в Институте изучения война пришли к выводу, что частичная мобилизация в России не сможет помешать возможности Украины освободить от оккупантов большую часть своих территорий к зиме.

Напомним, ряд западных политиков заявили, что мобилизация в РФ — это подтверждение того, что Путин просчитался с полномасштабным вторжением в Украину. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объявление Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение терпит крах.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-21?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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