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В США рассказали, почему Путин снова стал манипулировать темой переговоров

Кремль пытается представить Украину, как страну, которая выступает за войну и против переговорного процесса

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин манипулирует темой переговорного процесса с Украиной, началу которого якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ, хотя оккупационный контингент Росармии продолжает свои штурмы и атаки на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В США рассказали, почему Путин снова стал манипулировать темой переговоров

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики считают, что глава Кремля на пресс-конференции на саммите "Россия — Африка" 29 июля обвинил Украину в начале широкомасштабного контрнаступления, будто бы чтобы РФ не могла обсуждать прекращение огня, пока ее оккупационный военный контингент пытается отбиться от атак ВСУ.


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В Институте изучения войны отмечают, что российские официальные лица ранее использовали упоминание о переговорах в качестве "оружия", чтобы обвинить Украину в том, что она является "стороной, не желающей вступать в переговоры".

Как считают эксперты ISW, Путин, вероятно, использует обсуждение контрнаступления ВСУ, чтобы "опровергнуть сообщения об успехах Украины на поле боя, и обвинить Украину в продолжающемся отсутствии интереса в потенциальном переговорном процессе".

Также аналитики обращают внимание, что войска РФ проводили свои атаки, в частности в Луганской и Донецкой областях, почти непрерывно с тех пор, как ВСУ начали контрнаступательные действия. При этом Путин об этом, естественно, не упомянул, говорится в отчете.

Отметим, на днях глава Африканского союза Азали Ассумани на полях саммита "Африка — Россия" заявил о том, что российский диктатор якобы желает вести переговоры по завершению войны с Украиной. Путин утверждал, будто бы нужно только "убедить другую сторону".

В то же время руководитель Кремля рассказал африканским лидерам небылицу о том, как Украина и РФ якобы почти договорились о прекращении войны во время переговоров в Турции, и что Москва "по просьбе" вывела свои войска из Киевской области.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-30-2023
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