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В США рассказали, о чем говорит вранье Шойгу об украинском контрнаступлении

Сергей Шойгу хочет улучшить репутацию своего ведомства после "мятежа" ППК "Вагнера"

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны России Сергей Шойгу пытается представить украинское контрнаступление как неудачную операцию, несмотря на установки Кремля не преуменьшать результаты контрнаступления и не преувеличивать российские успехи, чтобы позиционировать возглавляемое им Минобороны как эффективного руководителя боевыми действиями в Украине после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер". Как передает портал "Комментарии", так считают аналитики американского Института изучения войны.

В США рассказали, о чем говорит вранье Шойгу об украинском контрнаступлении

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

Эксперты отмечают, министр обороны РФ Сергей Шойгу попытался представить украинское контрнаступление как неудачную операцию на фоне саммита НАТО. Шойгу неправдоподобно заявил 11 июля, что украинские войска потеряли 26 тыс. военнослужащих и 1 244 танка и боевые машины пехоты с момента начала контрнаступления 4 июня. Шойгу также заявил, что российская ПВО перехватила 176 ракет HIMARS и 27 крылатых ракет Storm Shadow с момента начала контрнаступления.


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По оценкам ISW, отчеты МО РФ об украинских потерях, вероятно, сильно преувеличены, поскольку даже российские "военкоры" недавно обвинили Минобороны России в зачислении ударов по уже поврежденной и уничтоженной технике как потери новой украинской техники.

"Риторика Шойгу относительно украинского контрнаступления заметно противоречит установкам Кремля для СМИ не преуменьшать украинское контрнаступление и не преувеличивать российские успехи. Возможно, Шойгу все чаще игнорирует устоявшиеся указания Кремля по освещению контрнаступления, пытаясь изобразить Минобороны РФ как эффективного руководителя войной в Украине после мятежа "Вагнера", – говорится в отчете института.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-11-2023
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