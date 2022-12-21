В США рассказали, начал ли уже Иран поставлять ракеты в Россию

На текущий момент нет никаких подтверждающих фактов, что Иран начал поставки своих ракет Российской Федерации. Однако в США продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг потенциальных поставок. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби во время телефонного пресс-брифинга.

США не видят подтверждений передачи ракет из Ирана в Россию. Фото: GettyImages

В Белом доме заявили, что Вашингтону точно известно о продолжающихся дискуссиях о потенциальной передаче баллистических ракет. России очен важно пополнить запасы дальнобойных ракет, которых после массированных обстрелов Украины у Кремля осталось мало. Но пока что разведка не фиксирует фактов поставок. США держат ситуацию на контроле и продолжат и дальше следить за ситуацией.

Напомним, в середине октября журналисты "Reuters" провели расследование в ходе которого установили, что Кремль заручился поддержкой иранского руководства и между двумя странами есть определённые договоренности о взаимопомощи. Иран согласился отправить в Россию баллистические ракеты и увеличить количество партий дронов-камикадзе.

Читайте также на портале "Комментарии" — главком ВСУ Валерий Залужный выступил с обращением, в котором просит президента Владимира Зеленского подписать изменения в законодательство, принятые Верховной Радой и усиливающие уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части. Он также подчеркнул, что командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие, а он полностью доверяет своим подчиненным. Как вы оцениваете это обращение? Почему возникла потребность и в нем, и в изменениях, о которых идет речь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!