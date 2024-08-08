В США рассказали, на сколько км в Курской области РФ удалось продвинуться "украинским войскам"

Американские аналитики Института изучения войны (ISW), ссылаясь на опубликованные геолокационные кадры, сообщают о продвижении "украинской бронетехники" к позициям в Курской области РФ на расстоянии около 10 километров от международной границы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете ISW.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Украинские войска подтвердили продвижение до 10 километров в Курскую область России на фоне продолжающихся механизированных наступательных операций на территории России 7 августа", — говорится в отчете.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, показывают, что "украинская бронетехника" продвинулась к позициям вдоль маршрута 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы, отмечают в Институте.

Там считают, что "украинские силы" проникли, по меньшей мере, на две российские оборонные линии и опорный пункт.

ISW приводит информацию российского "инсайдерского источника" о том, что "украинские силы" с 6 августа захватили 45 кв км территории в Курской области. Другие российские источники сообщили, что "украинские силы" всего захватили 11 населенных пунктов, включая Николаево-Дарьино, Дарино и Свердликово, и действуют в пределах Любимовки (восемь километров севернее границы с Сумской областью).

Также Институт приводит данные "российских источников" о том, что "украинские войска" пытаются продвинуться вдоль шоссе 38K-030 Суджа-Кореново. Связанный с Кремлем блогер утверждал, что к 18:00 по местному времени 7 августа "украинские войска" продвинулись к северо-западу и юго-востоку вдоль шоссе и сейчас продолжаются бои на подступах к Кореновому и Судже.

Также "российский инсайдерский источник" и несколько других российских источников сообщили, что "украинские силы" захватили пункт пропуска "Суджа" и газораспределительную станцию "Суджа".

"Геолокационные изображения, опубликованные 7 августа, показывают, что украинские войска захватили более 40 российских военнопленных на КПП Суджа…", — говорится в отчете.

ISW также приводит данные, озвученные украинским военным обозревателем Константином Машовцом, что неопределенное подразделение 71-го мотострелкового полка (58-я общевойсковая армия (ОГА) Южного военного округа (ПВО)) дислоцировалось непосредственно в Судженском районе.

Сообщается, что чеченские подразделения понесли очень большие потери во время "украинских атак" в Кореневском районе 7 августа.

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