В США рассказали, на какой город попрет РФ если Украина «сдаст» Донецкую область

Как передает портал "Комментарии", американские аналитики Института изучения войны рассмотрели гипотетическую ситуацию: что будет, если Украина согласится на обсуждаемые в прессе российские условия и выведет войска из Донецкой области. В таком случае, считают эксперты, в разы увеличивается угрозы оккупации Харькова.

В ISW обратили внимание, что российские позиции вдоль границы Донецкой с Харьковской и Донецкой с Днепропетровской областью станут более выгодной стартовой площадкой для будущего российского наступления на близлежащие районы Харьковской или Днепропетровской областей.

Институт изучения войны продолжает оценивать, что российские войска почти наверняка нарушат любое будущее соглашение о прекращении огня или мирное соглашение и возобновят военную агрессию против Украины в будущем, если мирное соглашение не будет включать в себя надежные механизмы мониторинга и гарантии безопасности для Украины.

Эксперты обращают внимание, что сдача Донецкой области приведет к тому, что российские войска без боя продвинутся вглубь территории Украины на 82 км.

По словам аналитиков, передача Лимана в Донецкой области под российскую оккупацию создаст благоприятные условия для атаки украинских позиций в Харьковской области на восточном берегу реки Оскол в ходе возобновления боевых действий. Российские войска могли бы затем попытаться обратить вспять свои усилия 2022 года и использовать Славянск и дальнейшее продвижение вдоль трассы Е-40 Харьков-Новошахтинск для атаки на Изюм (Харьковская область) с юга.

"Российские войска будут находиться примерно в 20 километрах от Изюма, и лишь несколько населенных пунктов и небольших водоемов будут препятствовать их захвату города. Российские войска использовали захват Изюма и Чугуева (к северо-западу от Изюма), чтобы создать угрозу Харькову в 2022 году, российские войска, вероятно, будут использовать позиции вдоль границы Донецкой и Харьковской областей и будущее продвижение из Купянска, чтобы создать аналогичную угрозу Харькову в случае возобновления боевых действий", — подчеркнули аналитики.

В Институте изучения войны убеждены, что продвижение российских войск к админгранице Донецкой области потребует строительства мощных оборонительных сооружений у границ Харьковской и Днепропетровской областей. При этом рельеф местности там плохо подходит для обороны.

