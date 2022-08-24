В США рассказали, кто на самом деле стоит за ударом по "администрации" Пушилина в Донецке

Российские захватчики инсценировали обстрел "администрации" главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина в Донецке, чтобы оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Россия инсценировала удары по "администрации" Пушилина в Донецке (Getty Images)

По данным американских военных аналитиков, еще до удара Пушилин покинул свой офис. Российские пропагандисты сделали все неуклюже. Прогнозируемо, что сразу после удара на месте происшествия оказались сразу несколько российских представителей разных СМИ и они начали снимать происходящее. Такая инсценировка была нужна Москве для того, чтобы оправдать возможные удары по правительственному кварталу в День Независимости Украины 24 августа. Пушилин тоже учувствовал в этой инсценировке, потому сразу включился после нанесения удара, заявив, что с ним все в порядке.

Эксперты также выяснили, что для Путина очень большое значение имеет война в Украине. Он сам получает информацию непосредственно от командиров военных группировок, которые подчинены российскому президенту.

Институт изучения войны также фиксирует, что российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, скорее всего, как ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди жителей области.

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