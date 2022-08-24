logo

BTC/USD

21676.74

ETH/USD

1671.07

LTC/USD

57.26

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали, кто на самом деле стоит за ударом по "администрации" Пушилина в Донецке
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, кто на самом деле стоит за ударом по "администрации" Пушилина в Донецке

Россия собиралась использовать обстрел, чтобы оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости

сегодня, 09:54 comments1664
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские захватчики инсценировали обстрел "администрации" главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина в Донецке, чтобы оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В США рассказали, кто на самом деле стоит за ударом по "администрации" Пушилина в Донецке

Россия инсценировала удары по "администрации" Пушилина в Донецке (Getty Images)

По данным американских военных аналитиков, еще до удара Пушилин покинул свой офис. Российские пропагандисты сделали все неуклюже. Прогнозируемо, что сразу после удара на месте происшествия оказались сразу несколько российских представителей разных СМИ и они начали снимать происходящее. Такая инсценировка была нужна Москве для того, чтобы оправдать возможные удары по правительственному кварталу в День Независимости Украины 24 августа. Пушилин тоже учувствовал в этой инсценировке, потому сразу включился после нанесения удара, заявив, что с ним все в порядке.

Эксперты также выяснили, что для Путина очень большое значение имеет война в Украине. Он сам получает информацию непосредственно от командиров военных группировок, которые подчинены российскому президенту.

Институт изучения войны также фиксирует, что российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, скорее всего, как ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди жителей области.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский намекнул на мощном ответе России, если будут увеличены обстрелы Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — Генштаб назвал направление, где ВСУ заставили врага бежать.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-23
Теги:
comments

Обсуждения

украинец

сегодня, 13:55

И так все 8 лет сами себя. И сейчас сами себя - наверное опять кондиционер перегрелся, да? п и д а р а с ы бандеровские

Путин

сегодня, 10:01

Так пиздеть и не бояться… Пендосы за хохлов отчитываются! Ну правильно, ебашат укропитеков, а они там у себя меды распивают!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!