В США рассказали, когда Украина сможет контратаковать

Помощь западных партнеров может помочь украинской армии превзойти преимущество в артиллерии над РФ, захватить инициативу на поле боя и изменить траекторию войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото из открытых источников

В отчете отмечается, что недавние оценки американской разведки подчеркивают усилия Украины, направленные на развитие альтернативных и асимметричных возможностей перед лицом российского превосходства в живой силе и технике, а также постоянную зависимость страны от западной помощи в сфере безопасности.

15 августа Минобороны США в ежеквартальном обзоре американской военной помощи Украине опубликовало ряд оценок Разведывательного управления ведомства (Defense Intelligence Agency, DIA). Оценки разведуправления Пентагона во многом совпадают с тенденциями и явлениями, которые можно наблюдать в открытых источниках, но проанализированы с учетом статических, а не динамических условий на поле боя.

По оценкам DIA, недавняя военная помощь США Украине "почти наверняка" будет недостаточной для того, чтобы помочь ВСУ сравнять или превзойти артиллерийское превосходство России, которое оценивается в 10 тыс. артиллерийских выстрелов в день.

Украинские военнослужащие постоянно выражают обеспокоенность касательно дефицита украинской артиллерии после существенных задержек в предоставлении помощи со стороны США зимой 2023-2024 гг. и весной 2024 г., а украинские официальные лица ранее признавали влияние артиллерийских ограничений на оборонительные и наступательные возможности Украины, в частности, в Донецкой области.

"Разрушительные обстрелы и удары армии РФ планерными (управляемыми. — ред.) бомбами, похоже, являются фундаментальным аспектом кремлевской теории победы в Украине. Согласно ей, российские войска могут продолжать медленное, изнурительное продвижение вперед, сравнивая украинские населенные пункты с землей, независимо от потерь российской живой силы, и основывается на предположении, что российские войска могут навсегда лишить Украину возможности оспаривать инициативу на всем театре боевых действий", — говорится в отчете ISW.

В то же время, продолжает Институт изучения войны, украинские войска наоборот, продемонстрировали способность развивать и применять альтернативные и асимметричные возможности. Прежде всего, это удары беспилотников на большие расстояния для частичного противостояния артиллерийскому превосходству России в Украине и защита от российских механизированных и пехотных атак, часто с большим эффектом по сравнению с менее мощными системами, которые применяют украинские войска.

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