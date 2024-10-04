В США рассказали, когда наступит кульминация российского наступления на Донбассе

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Кравцев Сергей
Российское военное командование несколько месяцев готовило наступательную операцию летом 2024 года и накопило оперативные резервы и ресурсы для ее реализации. Но за последние месяцы изнурительных боевых действий, эти ресурсы существенно сократились. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Американские аналитики признали, что начавшаяся осенью 2023 года российская наступательная кампания приводит к постепенным тактическим успехам России на отдельных участках фронта, однако оперативно значимых успехов россияне вряд ли достигнут.
Эксперты напоминают, что российские войска оккупировали Угледар в Донецкой области, хотя это позволит им занять более выгодную тактическую позицию, все же не изменит коренным образом оперативную ситуацию на этом участке фронта.
В то же время, считают в ISW, российские войска вынуждены будут снизить наступательную активность на менее приоритетных участках, чем делать это равномерно по всей линии фронта.
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