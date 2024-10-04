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В США рассказали, когда наступит кульминация российского наступления на Донбассе

Аналитики ISW отметили, РФ не способна на масштабное наступление, но угроза продвижения остается

сегодня, 07:18
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Кравцев Сергей

Российское военное командование несколько месяцев готовило наступательную операцию летом 2024 года и накопило оперативные резервы и ресурсы для ее реализации. Но за последние месяцы изнурительных боевых действий, эти ресурсы существенно сократились. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, когда наступит кульминация российского наступления на Донбассе

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики признали, что начавшаяся осенью 2023 года российская наступательная кампания приводит к постепенным тактическим успехам России на отдельных участках фронта, однако оперативно значимых успехов россияне вряд ли достигнут.

"Российские силы не располагают достаточными людскими и материальными ресурсами, чтобы продолжать интенсивные наступательные действия бесконечно, и текущие наступательные операции России на востоке Украины, вероятно, завершатся в ближайшие месяцы", – говорится в отчете.

Эксперты напоминают, что российские войска оккупировали Угледар в Донецкой области, хотя это позволит им занять более выгодную тактическую позицию, все же не изменит коренным образом оперативную ситуацию на этом участке фронта.

"Российские наступательные операции, преследующие оперативно значимые цели, такие как захват Часова Яра или вытеснение украинских сил с левого (восточного) берега реки Оскол, либо застопорились, либо приводят к слишком медленным и незначительным успехам", — подчеркивают в ISW.

В то же время, считают в ISW, российские войска вынуждены будут снизить наступательную активность на менее приоритетных участках, чем делать это равномерно по всей линии фронта.

"Российские силы могут продолжать наступление в гораздо более низком темпе на всей территории Украины в надежде, что постоянное наступательное давление не позволит украинским силам накопить живую силу и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы", — подытоживают аналитики.

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