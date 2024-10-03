Разведка Эстонии оценила перспективы замораживания войны в Украине

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Кравцев Сергей
Даже в случае замораживания войны в Украине конфликт не будет завершен. Без победы Украины невозможно даже рассуждать о долгосрочном мире. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью британскому журналисту Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone сделал руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Глава эстонской разведки не разделяет мнение ряда западных политиков, которые не скрывают интерес к тому, что как можно быстрее достичь дипломатического решения военного конфликта в Украине и согласиться на компромисс с Россией. Также Каупо Розин не считает, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна.
По его словам, в войне на истощение, которая продолжается в Украине, в конце концов победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов.
При этом он добавил, что, если мы говорим о долгосрочном решении конфликта, то для цивилизованного мира не может быть другого варианта, кроме как сделать так, чтобы в конце концов победил украинский народ. И, если аккумулировать усилия объединённого Запада, этого можно добиться.
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