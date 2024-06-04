В США рассказали, как в РФ поступают с вояками, которые отказываются воевать в Украине

В РФ у мужчин фактически нет права отказаться ехать воевать на фронт в Украину. Отказников российские военные принудительно отправляют на фронт, вместо того, чтобы судить их за отказ участвовать в боевых действиях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

По данным американских аналитиков, российские войска начали наступление на севере Харьковской области, когда Северная группировка войск была недоукомплектована. Поэтому Министерство обороны России отправляет военнослужащих, ожидающих судебного разбирательства, на фронт в Харьковской области, чтобы усилить ограниченные силы в этом районе.

Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило 3 июня, что российские военные власти начали принудительно отправлять сотни военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях, на фронт в Украине. В мае, в частности, их отправляли на север Харьковской и Донецкой областей.

"Верстка" пишет, что российские военные удерживают военнослужащих в частях, пока они ожидают суда за преступления, связанные с их отказом воевать. Затем их суды внезапно отменяют и быстро отправляют их в Украину.

Кроме этого, российские власти применяли физическое насилие, чтобы заставить некоторых солдат добровольно поехать в Украину, а других под дулом пистолета вывозили из камер и отправляли на фронт.

Российские власти отменили судебные процессы над по меньшей мере 170 военнослужащими, которые отказались воевать, и отправили их в Украину, и что следователи, прокуроры и адвокаты не знали об этом.

"Верстка" сообщила, что несколько источников, в том числе один источник из Администрации президента России, заявили, что российские военные отправляют призывников и "некомпетентных" резервистов, подписавших контракты с Министерством обороны России, на небоевые роли в пограничные войска России, чтобы освободить опытных военнослужащих для наступления на севере Харьковской области.

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