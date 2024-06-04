logo

BTC/USD

68977.73

ETH/USD

3763.88

LTC/USD

82.04

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали, как в РФ поступают с вояками, которые отказываются воевать в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, как в РФ поступают с вояками, которые отказываются воевать в Украине

Аналитики ISW отмечают, в России мужчин, отказавшихся воевать, принудительно отправляют на Харьковщину

сегодня, 08:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В РФ у мужчин фактически нет права отказаться ехать воевать на фронт в Украину. Отказников российские военные принудительно отправляют на фронт, вместо того, чтобы судить их за отказ участвовать в боевых действиях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, как в РФ поступают с вояками, которые отказываются воевать в Украине

Российские военные. Фото: из открытых источников

По данным американских аналитиков, российские войска начали наступление на севере Харьковской области, когда Северная группировка войск была недоукомплектована. Поэтому Министерство обороны России отправляет военнослужащих, ожидающих судебного разбирательства, на фронт в Харьковской области, чтобы усилить ограниченные силы в этом районе.

Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило 3 июня, что российские военные власти начали принудительно отправлять сотни военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях, на фронт в Украине.  В мае, в частности, их отправляли на север Харьковской и Донецкой областей.

"Верстка" пишет, что российские военные удерживают военнослужащих в частях, пока они ожидают суда за преступления, связанные с их отказом воевать. Затем их суды внезапно отменяют и быстро отправляют их в Украину. 

Кроме этого, российские власти применяли физическое насилие, чтобы заставить некоторых солдат добровольно поехать в Украину, а других под дулом пистолета вывозили из камер и отправляли на фронт.

Российские власти отменили судебные процессы над по меньшей мере 170 военнослужащими, которые отказались воевать, и отправили их в Украину, и что следователи, прокуроры и адвокаты не знали об этом. 

"Верстка" сообщила, что несколько источников, в том числе один источник из Администрации президента России, заявили, что российские военные отправляют призывников и "некомпетентных" резервистов, подписавших контракты с Министерством обороны России, на небоевые роли в пограничные войска России, чтобы освободить опытных военнослужащих для наступления на севере Харьковской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — спасение для Харькова: в США рассказали о решении Запада, которое защитит город.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-3-2024
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости