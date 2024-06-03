Спасение для Харькова: в США рассказали о решении Запада, которое защитит город

Предоставление Украине ПВО и снятие ограничений бить по целям на территории России западным оружием в совокупности даст возможность защитить Харьков и область. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что предоставление западных систем противовоздушной обороны и снятие ограничений бить предоставленным Западом оружием по военным целям на территории России остаются критически важными для Украины, чтобы отразить российские удары по городу Харьков с помощью планерных бомб и ракет.

Аналитики отмечают, десяток западных стран недавно частично или полностью сняли ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов по военным целям на территории России.

По мнению экспертов, эти политические изменения позволят украинским войскам использовать системы, предоставленные Западом, для нанесения ударов по российским огневым точкам и плацдармам на приграничных территориях и в воздушном пространстве России.

Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы сбили несколько российских военных самолетов в феврале 2024 года, многие из которых наносили удары планерными бомбами в направлении Авдеевки.

Эксперты отметили, способность украинской армии сбивать российские военные самолеты в прифронтовой зоне указывает на то, что украинские силы, вероятно, смогут повторить те же действия с помощью как украинских, так и западных систем для защиты северной части Харьковской области и города Харькова от российских ударов планерными бомбами, запускаемых из воздушного пространства России.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что российские войска не смогут захватить Харьков, если украинские войска получат два противовоздушных комплекса Patriot для развертывания в регионе.

В течение последних нескольких недель российские войска наносили удары по городу Харьков с помощью планерных бомб и различных ракетных ударов, хотя две батареи Patriot на севере Харьковской области будут иметь ограниченную эффективность в защите от российских воздушных ударов без возможности вести огонь по российским самолетам в воздушном пространстве России.

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