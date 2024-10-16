В США рассказали, действительно ли КНДР поможет Путину избежать новой мобилизации в РФ

Путинский режим использует недавнее соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, чтобы как можно дольше избегать дополнительных волн мобилизации в России, не нагнетая, тем самым, внутриполитическую ситуацию в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Войска КНДР. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, что не могут подтвердить информацию о формировании батальона из 3 тысяч граждан Северной Кореи для проведения военной операции РФ в Курской области, а также о дезертирстве группы северокорейских солдат.

Однако в отчете напомнили, что российский диктатор Владимир Путин 14 октября внес на ратификацию в Госдуму России текст договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который обе страны подписали в июне 2024 года.

Отмечается, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии ТАСС подчеркнул, что договор между Россией и Северной Кореей "недвусмысленный" в том, что касается "взаимного сотрудничества в сфере обороны и безопасности".

"Кремль, вероятно, использует положения соглашения о "взаимной обороне", чтобы придать юридическое обоснование развертыванию северокорейских солдат в зоне боевых действий в России в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Недавно появились сообщения о том, что небольшой контингент северокорейских военнослужащих действовал вблизи оккупированного Донецка", — говорится в отчете.

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