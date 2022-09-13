В США рассказали, что будет с депутатами, выступившими за отставку Путина

В Америке внимательно следят за историей вокруг петиции об отставке Путина, недавно подписанной муниципальными депутатами. В США считают, что с выступившими против Путина могут расправиться. Такое предположение сделал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби, пишет CNN .

"Мы уже начинаем видеть признаки того, что они, вероятно, начнут расправляться с некоторыми из этих диссидентских выборных должностных лиц. Мы будем внимательно следить за этим. Но примечательно, что сейчас против Путина выступают даже выборные муниципальные чиновники. Очень интересно наблюдать, не правда ли, сейчас он сталкивается с публичными упреками не только со стороны оппозиционеров, но и со стороны реальных выборных должностных лиц внутри России. Это важно, и мы увидим, куда это пойдет", — заявил Кирби.

Журналисты CNN узнали, что список муниципальных депутатов РФ, призывающих Путина уйти в отставку, расширился почти до 50 человек.

"Сейчас у нас 47 проверенных подписей. Их география значительно расширилась", – заявила американским журналистам депутат петербургского МО "Семеновский" Ксения Торстрем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в российской Госдуме заговорили о войне и призывали к мобилизации. За последние два месяца ситуация на фронте кардинально изменилась. Происходящее переросло в полноценную войну. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Зюганов сказал, что спецоперация и война отличаются коренным образом. Спецоперацию же объявил и можно ее остановить, а войну нет. Придется идти до конца. Есть только два результата: победа или поражение.