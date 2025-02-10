В США раскрыли связь с агрессией РФ против Украины и войной с НАТО

Россия активно совершенствует беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на основе опыта, полученного в войне против Украины, и применяет новейшие технологические разработки в гибридных операциях против стран-членов НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.

Война РФ с НАТО. Фото из открытых источников

По информации американских экспертов, Россия активно применяет полученный в войне против Украины опыт для совершенствования своих военных технологий, в частности беспилотников и систем РЭБ.

Аналитики отмечают, что в 2024 году страны НАТО все чаще сталкивались с угрозами российских гибридных атак и диверсий.

"Сообщения о попытках страны-члена НАТО противодействовать вероятным российским разведывательным дронам подчеркивают потребность в дальнейшем развитии оборонительных возможностей, ведь Россия продолжает использовать полученный на поле боя в Украине опыт для создания новейших технологий", – отмечают в ISW.

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