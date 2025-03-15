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В США проанализировали новые заявления Путина: готова ли РФ прекратить огонь

В ISW считает, что Путин отказывается от переговоров о прекращении огня в Украине

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле даже не рассматривает возможность прекращения огня в Украине и пытается затянуть процесс любых мирных договоренностей. К такому мнению пришли американские аналитики Институт изучения войны.

В США проанализировали новые заявления Путина: готова ли РФ прекратить огонь

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперты ISW отмечают, что заявления Кремля после встречи Путина со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом 13 марта подтверждают его нежелание поддержать инициативу США и Украины о прекращении огня. Вместо этого Кремль стремится затянуть переговорный процесс или, в случае согласия на временное перемирие, использовать его для отдыха и перевооружения российских войск.

Согласно оценке ISW, Путин, скорее всего, нарушит любое мирное соглашение и обвинит Украину в его несоблюдении.

"Недавние призывы Путина к прямому телефонному разговору с Трампом являются лишь последним шагом Путина, направленным на то, чтобы позиционировать Россию и США как равных на мировой арене. Российские инсайдерские источники недавно заявили, что Путин стремится затянуть переговоры о возможном временном прекращении огня, и недавние публичные заявления Путина согласуются с этими инсайдерскими заявлениями", – говорится в отчете. 

Американская разведка считает, что Путин остается преданным идее захвата Украины, что согласуется с долгосрочными оценками ISW относительно его стратегических целей.

Издание The Washington Post со ссылкой на засекреченные документы разведки США сообщило, что Путин и в дальнейшем стремится установить контроль над Украиной.

Четыре представителя западных разведок и два члена Конгресса США заявили 18 февраля в интервью NBC, что нет никаких доказательств готовности Путина к реальным мирным договоренностям. 

По оценкам ISW, Кремль придерживается своих давних экспансионистских планов по полной капитуляции Украины, несмотря на переговоры с администрацией Дональда Трампа

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-14-2025
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