В США признали, что ошиблись с прогнозом: что удалось россиянам после захвата Угледара

Как передает портал "Комментарии", американский Институт изучения войны пересматривает свою предыдущую оценку, согласно которой российские войска вряд ли смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области. Теперь же аналитики пишут, что данный прогноз был неверным.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики сходятся во мнении, что оккупационные войска используют населенный пункт Угледар для своего дальнейшего наступления. В частности, для достижения тактически значимых успехов к югу от Курахово.

Эксперты отметили, что в начале сентября россияне активизировали наступательные операции на западе Донецкой области и в настоящее время пытаются охватить Курахово с севера и юга, а также выровнять линию фронта между Сонцовкой (северо-западнее Курахово) и Шахтерским (северо-западнее Угледара).

По состоянию на 1 октября российские войска захватили Угледар и продвинулись на север и северо-запад от этого населенного пункта в серии успешных механизированных и пехотных атак за последний месяц. Также враг незначительно продвинулся к северо-востоку от Угледара в районе Антоновки и Катериновки, но ISW пока не получил подтверждения российских наступления на Елизаветовку и далее на запад вдоль шоссе С051104.

В настоящее время российские войска находятся в нескольких километрах к югу от линии Романовка-Успеновка-Сухой Яр. Это линия к поселениям к северу от Угледара, которая может представить собой существенную проблему для войск РФ, если ВСУ смогут установить оборону в этих поселениях.

Однако, российские войска, судя по всему, пытаются обойти эту линию, о чем говорят говорят геолокационные кадры от 10 ноября. Они указывают на то, что россияне недавно продвинулись к северо-востоку от Дальнего (к югу от Курахово и к северо-западу от Елизаветовки) и, вероятно, занимают позиции в полях к востоку и юго-востоку от Дальнего.

Российские военкоры утверждают, что войска РФ продвинулись непосредственно в населенный пункт Дальнее, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

Аналитики пишут, что дальнейшее продвижение российских войск в Дальнее и к западу от Дальнего может вынудить ВСУ отступить с позиций в кармане к северу и северо-востоку от Угледара, таким образом, позволив россиянам продвигаться вдоль шоссе С051104 относительно беспрепятственно. Такие продвижения позволят войскам РФ оказывает дальнейшее давление на украинское позиции в Курахово с юга.

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