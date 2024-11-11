logo

BTC/USD

84134.58

ETH/USD

3240.44

LTC/USD

78.50

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Казни украинских военнопленных: в США подтвердили новые зверства россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Казни украинских военнопленных: в США подтвердили новые зверства россиян

ISW отмечает, что казни украинских военнопленных россиянами остаются безнаказанными

сегодня, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", анализируя сообщения о казнях украинских военнопленных российскими захватчиками, эксперты американского Института изучения войны отмечают, что эти стати остаются безнаказанными со стороны российских полевых командиров.

Казни украинских военнопленных: в США подтвердили новые зверства россиян

Казнь украинских военнопленных. Фото: из открытых источников

"Украинские официальные лица продолжают сообщать о казнях украинских военнопленных в России", – говорится в сообщении ISW.

Отмечается, что Генеральная прокуратура Украины сообщила 9 ноября, что расследует видео, на котором российские войска казнят захваченного и безоружного украинского военнослужащего в нарушение Женевской конвенции о военнопленных.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что направил письмо в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста относительно сообщений о военном преступлении.

"ISW уже неоднократно сообщал о предыдущих видеоматериалах и отчетах о казнях украинских военнопленных российскими военнослужащими, а также о более широкой тенденции российских злоупотреблений против украинских военнопленных на различных участках фронта, которые, как представляется, допускаются, если не прямо одобряются, отдельными российскими командирами и остаются безнаказанными со стороны российских полевых командиров", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" на территории Курской области взяли в плен российского военного из 155-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота Юрия Питкевича. Как указывают в бригаде, он сообщил, что был свидетелем смертной казни воинов Сил обороны.

Также издание "Комментарии" сообщало – патриарх РПЦ Кирилл похвалил смертную казнь в России: призвал "убирать" неугодных.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-10-2024
Теги:

Новости

Все новости