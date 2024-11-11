Казни украинских военнопленных: в США подтвердили новые зверства россиян

Как передает портал "Комментарии", анализируя сообщения о казнях украинских военнопленных российскими захватчиками, эксперты американского Института изучения войны отмечают, что эти стати остаются безнаказанными со стороны российских полевых командиров.

Казнь украинских военнопленных. Фото: из открытых источников

"Украинские официальные лица продолжают сообщать о казнях украинских военнопленных в России", – говорится в сообщении ISW.

Отмечается, что Генеральная прокуратура Украины сообщила 9 ноября, что расследует видео, на котором российские войска казнят захваченного и безоружного украинского военнослужащего в нарушение Женевской конвенции о военнопленных.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что направил письмо в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста относительно сообщений о военном преступлении.

"ISW уже неоднократно сообщал о предыдущих видеоматериалах и отчетах о казнях украинских военнопленных российскими военнослужащими, а также о более широкой тенденции российских злоупотреблений против украинских военнопленных на различных участках фронта, которые, как представляется, допускаются, если не прямо одобряются, отдельными российскими командирами и остаются безнаказанными со стороны российских полевых командиров", – говорится в сообщении.

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