Российский пленный сдал фамилии всех, кто казнил военных ВСУ на Курщине

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" на территории Курской области взяли в плен российского военного из 155-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота Юрия Питкевича. Как указывают в бригаде, он сообщил, что был свидетелем смертной казни воинов Сил обороны.

Свидетель убийства украинских планных

В бригаде отметили, что у Питкевича достаточно длинный боевой опыт. В октябре 2022 года, отбывая наказание в одной из российских колоний, согласился подписать контракт с частной военной компанией "Вагнер". В составе подразделений ПИК участвовал в штурмовых действиях населенных пунктов Соледар и Бахмут. В июне 2023 года принимал участие в походе на Москву, которую тогда организовал главарь ППК Вагнер.

В июне этого года он подписал новый контракт и поступил на службу в 155 бригаду морской пехоты РФ. В августе, когда бригаду перебросили на Курщину, принимал непосредственное участие в боевых действиях в качестве помощника гранатометчика.

В конце сентября в районе населенного пункта Глушково стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных. По его словам, приказ о казни и последующем отрезании от тел голов отдал командир подразделения.

"Военнопленный назвал его имя, а также имена бойцов – непосредственных исполнителей этого военного преступления!" — говорится в сообщении.

По сообщениям разведки, в настоящее время 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ понесла на Курщине очень существенные потери, из-за чего личный состав части часто покидает боевые позиции и отказывается от выполнения приказов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне расстреляли украинских военных в Курской области.



