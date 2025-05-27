В США предупредили, что РФ может изменить направление основного удара: куда перебрасывает войска

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Кравцев Сергей
Переброска подразделений из Донецкой области к границам Сумской области может сигнализировать о том, что российское командование прибегает к новой военной стратегии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Аналитики напомнили о недавнем требовании российского диктатора Владимира Путина о создании российскими войсками "буферной зоны" вдоль межгосударственной российско-украинской границы, а также постоянные усилия по полному захвату территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В отчете сослались на информацию украинского военного аналитика Константина Машовца. В понедельник, 26 мая, он отметил, что военное командование РФ недавно передислоцировало часть подразделений из Донбасса к границам с Сумской областью.
Ранее эксперты отмечали, что неспособность российских войск прорвать украинскую оборону к западу и юго-западу от Часового Яра, подрывает способность России готовить масштабные наступательные действия против города Константиновка и более широкой украинской оборонительной линии.
В Институте не исключают, что передислокация войск из района Часового Яра свидетельствует о том, что российское командование может поставить на паузу планы по наступлению на Константиновку. Это подтверждает текущую оценку ISW: Россия пока не имеет достаточных оперативных резервов для одновременного ведения наступательных действий в нескольких направлениях.
Ранее в ISW предполагали, что Путин, вероятно, намерен использовать буферные зоны на севере Сумской и Харьковской областей для оправдания расширения своих территориальных претензий на украинские земли за пределами традиционных претензий на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
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