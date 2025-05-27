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Для самого Трампа война закончится: какое решение готовятся принять США

Скорее всего увидим какой-нибудь гибрид из подходов администрации Трампа по отношению к Украине

сегодня, 06:24 comments1883
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Кравцев Сергей

Многие ждут адских санкций от Сената США и резких заявлений и шагов от Белого дома как реакцию на массированные удары по Украине россиян. Однако американцы, скорее всего, не будут совершать резких движений. Они не будут провозглашать свой выход из переговоров, поскольку это лишь зафиксирует их поражение. Такое мнение у Facebook высказал политический обозреватель, нардеп Николай Княжицкий.

Для самого Трампа война закончится: какое решение готовятся принять США

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Нардеп заметил, что, скорее всего, увидим какой-то гибрид из подходов администрации Трампа на его первой каденции с тем, что мы видели у Байдена: вопросы войны спустят на уровень ниже, кому-то типа Марко Рубио, а непосредственно для самого Трампа война закончится. Поскольку политическая система США достаточно сложна, то не исключена и глубокая консолидация американских политиков вокруг идеи победы над Россией, и тогда ее возглавляющий может даже получить шанс стать следующим президентом. Все варианты на столе.

"Европейцы будут и дальше активнее вооружаться сами, и поддерживать Украину оружием, техникой и финансово. Ведь чем дальше, тем больше будет возможность прилетов шахедов по их городкам. Именно поэтому принцип "поддерживать Украину столько, сколько нужно", будет громче всего звучать именно от европейцев", – прогнозирует Николай Княжицкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп резко охарактеризовал российского диктатора Владимира Путина, заявив, что тот "совершенно сошел с ума" и безосновательно убивает людей в Украине. Свое заявление Трамп сделал в соцсети Truth Social. Можно ли ожидать, что теперь администрация США изменит свое отношение к Путину, введет новые санкции и продолжит поставки вооружения Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе рисуют 4 сценария для Украины в войне: самый реалистичный.




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