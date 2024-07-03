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В США поставили ультиматум Путину о расширении войны в Украине

Если российский диктатор Владимир Путин захочет расширить боевые действия на войне в Украине, США разрешат бить американским оружием по большей территории РФ.

3 июля 2024, 08:55 comments3350
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Slava Kot
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Во время слушаний в Конгрессе представитель Госдепа по вопросах Европы Джеймс О'Брайен заявил, что США позволят Украине использовать американское оружие для ударов по территории России на большем расстоянии. По его словам, благодаря возможности Украины бить по приграничным территориям России, армия РФ снизила свои наступательные возможности.

В США поставили ультиматум Путину о расширении войны в Украине

Представитель Госдепа по Европе Европы Джеймс О'Брайен. Фото из открытых источников

Во время заседания в Конгрессе по анализу бюджетного запроса Администрации Байдена на 2025-й финансовый год для государственных операций в Европе представители Госдепартамента рассказали о помощи Украины. Джеймсу О'Брайену задали вопросы о ракетах ATACMS, которые сейчас используются на ограниченном расстоянии в 100 км для ударов по России, хотя полный радиус их действия 300 км. По словам О'Брайена, США готовы разрешить Украине бить по большей территории РФ, если Путин будет пытаться увеличить зону боевых действий.

"Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине разрешат вести огонь на большее расстояние", – сказал О'Брайен.

По словам представителя Госдепа после разрешения Украины бить по России американским оружием, США видят "резкие изменения" в способности Путина поддерживать свою военную кампанию вблизи Харьковщины из-за потери объектов на российской территории.

"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — добавил О'Брайен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на удар по Севастополю, совершенный ракетами ATACMS.

Также "Комментарии" писали о депутате облсовета Харьковщины, который заявил о "катастрофической ситуации" в регионе.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/congress-hearing-committee-foreign-relations-atacms-erin-mckee-james-o-brien-obmejennia-zsu-ukrainska-armia-respublikantsi-demokraty/7682426.html
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