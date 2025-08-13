logo

В США ответили, смогут ли россияне удержать прорыв фронта: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

В США ответили, смогут ли россияне удержать прорыв фронта: что происходит

В ISW отметили, что продвижение оккупантов возле Доброполья Кремль уже пытается преподнести, как важный успех

13 августа 2025, 11:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска еще не развернули достаточного подкрепления для удержания тактического продвижения возле Доброполья, но у них, скорее всего, возникнут проблемы с так попыткой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперты проанализировали действия захватчиков возле Доброполья. В частности, россияне сначала использовали тактику привлечения небольших боевых групп, которые проникли в ближний тыл ВСУ, находя слабые места в украинской обороне. В тылу россияне ждут накопления большего количества сил, а затем атакуют в попытках закрепиться и консолидировать силы.

Аналитики ISW отметили, что хотя такое тактическое продвижение оккупантов у Доброполья является более глубоким и быстрым, способность россиян превратить эти тактические достижения в прорыв оперативного уровня маловероятна.

В Институте обратили внимание на то, что к такому прорыву россияне тщательно готовились. На такое продвижение под Добропольем ушли месяцы подготовки. В частности, обновленная комбинированная тактика ударов российских беспилотников в течение последних месяцев способствовала продвижению к ключевым украинским городам.

Аналитики также акцентировали внимание на то, что это продвижение стоило "значительных затрат российских войск".

В ISW увидели попытки российских чиновников воспользоваться продвижением у Доброполья, чтобы повлиять на встречу российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Аналитики, как и ранее склонны считать, что стратегическая цель Кремля заключается в том, чтобы сломать волю Украины, США и Европы и достичь давних целей России по полной капитуляции Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты сумели добыть для Путина важный козырь перед переговорами с Трампом.




Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-12-2025
