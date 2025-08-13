Оккупанты сумели добыть для Путина важный козырь перед переговорами с Трампом

В то время, когда в СМИ не прекращают разговоры о предстоящей встрече лидеров США и РФ, на которой может быть предопределена судьба войны в Украине, российским войскам удалось совершить внезапный прорыв на Донбассе, улучшив свои позиции. Это усиливает переговорные позиции Владимира Путина, ведь было очевидным, что он стремится получить преимущество на поле боя перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, прорыв, который, простирается на несколько миль вглубь территории возле города Доброполье, является редким шагом в войне. Украинские военные заявили, что они наносят ответный удар в этом районе по небольшим группам российских солдат, которые прорвали первую линию украинской обороны и обошли пояс укреплений, который Украина строила в течение нескольких месяцев.

"Теперь вопрос заключается в том, сможет ли Россия развить свое наступление, расширив прорыв и продвинувшись дальше на территорию с менее подготовленной обороной. Если российские войска добьются успеха, они смогут оказать большее давление на города, все еще контролируемые Киевом на востоке Донецкой области, которая является ключевой целью для Кремля", — пишет издание.

При этом, подчеркивает WSJ, российское наступление может укрепить позиции Путина, который готовится к переговорам на Аляске на этой неделе. Кремль заявляет, что Донецк является частью России, и будет настаивать на признании США российского контроля над этим и другими районами во время саммита.

резкое продвижение российских сил на 11-12 километров в направлении Доброполья вызвало беспокойство среди украинцев. Специалисты отмечают, что это очередное подтверждение того, что Путин намерен и дальше вести захватническую войну, игнорируя заявления международных лидеров.

Военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии для ТСН.ua объяснил причины такого развития событий и наметил, что необходимо сделать для стабилизации ситуации на передовой.



