В США ответили, для чего Путин использовал разговор с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин использовал телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы попытаться изобразить Украину как "нелегитимного партнера" по переговорам, который "не заинтересован в мире". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Американские эксперты приводят слова помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, который рассказал, что Путин обсудил с Трампом: сход поездов с рельсов 31 мая в России; украинские удары по российским военным авиабазам 1 июня; украинско-российские переговоры в Стамбуле 2 июня.

Российский диктатор попытался изобразить из России жертву. Он пожаловался Трампу, что Украина якобы несет ответственность за сход поездов с рельсов, впрочем, как отметил Ушаков, Москва "не поддалась" и все же приняла участие в переговорах в Стамбуле, несмотря на "провокации".

"Заявления Путина Трампу, вероятно, также направлены на то, чтобы отвлечь внимание от собственной незаинтересованности в переговорах и продолжения подготовки к длительной войне, чтобы избежать возможных будущих санкций со стороны США, изобразив Украину как плохого игрока", — считают аналитики ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в среду, 4 июня, сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Фактически Трамп предупредил, что Россия готовит ответ Украине за удары по российским аэродромам. О чем говорят заявления Трампа? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.



