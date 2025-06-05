К осени Трамп окажется в ловушке: что уже доказал разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в среду, 4 июня, сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Фактически Трамп предупредил, что Россия готовит ответ Украине за удары по российским аэродромам. О чем говорят заявления Трампа? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Америку не просто не будут уважать, или не будут бояться, над ней просто издеваются

Политический эксперт Сергей Таран считает, что пресс-секретарю российского диктатора Пескову нужно напрячься. Его место явно подсиживает Трамп. Он анонсировал и объяснял, почему Путину следует ответить на уничтожение Украиной самолетов стратегической авиации.

"С такими подходами Америку не просто не будут уважать, или не будут бояться, над ней будут просто смеяться. И можно не сомневаться, что с такими подходами Иран даже не подумает сворачивать ядерную программу, а Китай не будет менять своего намерения. Ибо что им может сделать такой президент США? Напишет о них пост в собственную социальную сеть заглавными буквами?..", – отметил политолог.

Сергей Таран заметил, что через полтора года в США промежуточные выборы в Конгресс. У американцев есть шанс, если не исправить, то, по крайней мере, подкорректировать этот выход демократии.

Осенью стартует избирательная кампания и у Трампа будет два варианта

Политолог Вадим Денисенко отметил, что Путин, по сути, анонсировал через Трампа, что в ближайшие дни будут удары по Украине, но мы это переживали не раз и чего-то нового здесь нет, тем более что о ядерке россияне даже не заикаются. Главный вопрос будет ли Орешник. Если нет – это подтвердит гипотезу, что Орешник – это все еще единичный продукт.

"Но главное другое: к осени Трамп окажется в ловушке. Путин его водил за нос по миру Украине и сейчас тоже будет по Ирану. Осенью стартует избирательная кампания и у Трампа будет два варианта: либо республиканцы сознательно уходят на потерю большинства в конгрессе, либо Трамп введет санкции против России", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, безусловно, все, что делает Трамп, вызывает злобу, но не нужно забывать, что без американского оружия, которое нам будут закупать европейцы, нам не выстоять. Поэтому нам нельзя сейчас обидеться на него. К сожалению, так работает реальная политика.

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