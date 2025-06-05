К осени Трамп окажется в ловушке: что уже доказал разговор с Путиным

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп в среду, 4 июня, сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Фактически Трамп предупредил, что Россия готовит ответ Украине за удары по российским аэродромам. О чем говорят заявления Трампа? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран считает, что пресс-секретарю российского диктатора Пескову нужно напрячься. Его место явно подсиживает Трамп. Он анонсировал и объяснял, почему Путину следует ответить на уничтожение Украиной самолетов стратегической авиации.
Сергей Таран заметил, что через полтора года в США промежуточные выборы в Конгресс. У американцев есть шанс, если не исправить, то, по крайней мере, подкорректировать этот выход демократии.
Политолог Вадим Денисенко отметил, что Путин, по сути, анонсировал через Трампа, что в ближайшие дни будут удары по Украине, но мы это переживали не раз и чего-то нового здесь нет, тем более что о ядерке россияне даже не заикаются. Главный вопрос будет ли Орешник. Если нет – это подтвердит гипотезу, что Орешник – это все еще единичный продукт.
Он подчеркнул, безусловно, все, что делает Трамп, вызывает злобу, но не нужно забывать, что без американского оружия, которое нам будут закупать европейцы, нам не выстоять. Поэтому нам нельзя сейчас обидеться на него. К сожалению, так работает реальная политика.
Читайте на портале "Комментарии" — заявление Путина рассчитано на людей с полностью отраженной памятью: будет ли теперь перемирие.
Новости