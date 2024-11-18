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В США ответили, действительно ли ВСУ остановили основное наступление РФ в кампании лето-осень

Россия так и не сумела достичь своей ключевой цели во время наступательной кампании лето-осень, считают в Институте изучения войны

18 ноября 2024, 07:44
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Кравцев Сергей

Силам обороны Украины удалось остановить основные наступательные усилия РФ во время кампании лето-осень 2024 года, и заставить российское военное командование потратить значительные ресурсы и время на наступление, которое не приблизило захватчиков географически ближе к их главной оперативной цели. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

В США ответили, действительно ли ВСУ остановили основное наступление РФ в кампании лето-осень

Российские войска. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что эта публично задекларированная Москвой цель, в частности, предполагает выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупантам, среди прочего, важен захват Покровска, что является основной оперативной целью в военной кампании РФ на востоке Украины.

Также аналитики отмечают, российские захватнические войска весной начали наступательные операции с целью оккупации Покровска Донецкой области, однако украинские защитники не дали врагу взять город. Теперь Кремль решил изменить подход к военной кампании на Донбассе.

Эксперты пришли к выводу, что захватчики не смогли оккупировать Покровск после 8 месяцев наступательных операций. Однако имели последовательное продвижение в западной части Донецкой области. 

По мнению эксперта ISW и автора отчета Анжелики Эванс, украинские оборонные операции в сочетании с ограничениями российских стратегических и оперативных резервов живой силы и материальных средств заставили Кремль отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск. 

При этом в публикации также обращается внимание, что в целом россияне начали наступление на Покровск в тот момент, когда у Украины были значительные ограничения в ресурсах, в частности после приостановки помощи со стороны США осенью 2023 года.

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