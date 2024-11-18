РФ срочно меняет план своего наступления в Украине: что произошло

Российские захватнические войска весной начали наступательные операции с целью оккупации Покровска Донецкой области, однако украинские защитники не дали врагу взять город. Теперь Кремль решил изменить подход к военной кампании на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты пришли к выводу, что захватчики не смогли оккупировать Покровск после 8 месяцев наступательных операций. Однако имели последовательное продвижение в западной части Донецкой области.

По мнению эксперта ISW и автора отчета Анжелики Эванс, украинские оборонные операции в сочетании с ограничениями российских стратегических и оперативных резервов живой силы и материальных средств заставили Кремль отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск.

При этом в публикации также обращается внимание, что в целом россияне начали наступление на Покровск в тот момент, когда у Украины были значительные ограничения в ресурсах, в частности после приостановки помощи со стороны США осенью 2023 года.

Что касается украинской обороны города Покровск, то она основана на интеграции успешных инноваторов и операторов БПЛА с наземными силами, говорится в отчете.

"Сейчас российское военное командование пытается охватить Покровск с юго-запада через Селидово и выровнять линию фронта западнее Курахово и севернее Угледара", — пишет аналитик ISW.

По мнению эксперта ISW, способность ВСУ не дать врагу захватить Покровск до сих пор заставило росармию направить свои усилия на продвижение на, вероятно, "наименее значимом с точки зрения оперативности секторе линии фронта".

В отчете отмечается, это положительный показатель способности Украины продолжать борьбу в этой войне, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается Украина, добавляет Эванс.

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