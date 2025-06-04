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В США отреагировали на уничтожение Украиной стратегической авиации РФ

Посол США при НАТО повторил тезис, что война должна закончиться

сегодня, 15:58
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Кравцев Сергей

Посол США при НАТО Мэтью Витакер, реагируя на украинскую спецоперацию "Паутина", заявил, что российско-украинская война должна закончиться – и в этом состоит цель президента Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом Витакер заявил во вторник во время онлайн-общения с журналистами перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В США отреагировали на уничтожение Украиной стратегической авиации РФ

Удар по российских аэродромах. Фото: из открытых источников

Витакер заявил, что этой "войне нужно положить конец" – и президент Трамп "очень твердо убежден в этом".

"Тысячи людей, включая гражданских лиц, погибают, и цена очень высока с обеих сторон. Президент Трамп хочет, чтобы эта война закончилась", – сказал Витакер.

При этом американский чиновник сознательно отказался дать прямую оценку ударам украинских спецслужб по российской стратегической авиации.

Витакер отметил, что военное решение не сможет завершить войну, нужно как можно скорее двигаться к дипломатическому разрешению конфликта.

"Это должно быть согласовано урегулирование, обе стороны должны сесть за стол переговоров и решить это", – акцентировал представитель США при НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте отказался сделать предположение, когда Россия будет готова к прекращению огня в Украине. При этом генсек подчеркнул важность понимания Кремлем непоколебимой позиции НАТО в отношении Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Марк Рютте прокомментировал недавние украинские спецоперации, в ходе которых были атакованы четыре российских аэропорта и Крымский мост. Как пояснил Рютте, Украина поставила своей целью атаковать те цели, которыми РФ убивает украинцев.




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