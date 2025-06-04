В США отреагировали на уничтожение Украиной стратегической авиации РФ

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Кравцев Сергей
Посол США при НАТО Мэтью Витакер, реагируя на украинскую спецоперацию "Паутина", заявил, что российско-украинская война должна закончиться – и в этом состоит цель президента Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом Витакер заявил во вторник во время онлайн-общения с журналистами перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Удар по российских аэродромах. Фото: из открытых источников
Витакер заявил, что этой "войне нужно положить конец" – и президент Трамп "очень твердо убежден в этом".
При этом американский чиновник сознательно отказался дать прямую оценку ударам украинских спецслужб по российской стратегической авиации.
Витакер отметил, что военное решение не сможет завершить войну, нужно как можно скорее двигаться к дипломатическому разрешению конфликта.
Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте отказался сделать предположение, когда Россия будет готова к прекращению огня в Украине. При этом генсек подчеркнул важность понимания Кремлем непоколебимой позиции НАТО в отношении Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – Марк Рютте прокомментировал недавние украинские спецоперации, в ходе которых были атакованы четыре российских аэропорта и Крымский мост. Как пояснил Рютте, Украина поставила своей целью атаковать те цели, которыми РФ убивает украинцев.
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