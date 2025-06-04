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Появилась реакция НАТО на удары Украины по аэродромам РФ и Крымскому мосту

Марк Рютте отметил, что не может подробно комментировать украинские атаки по России.

сегодня, 15:07 comments3206
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Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал недавние украинские спецоперации, в ходе которых были атакованы четыре российских аэропорта и Крымский мост. Как пояснил Рютте, Украина поставила своей целью атаковать те цели, которыми РФ убивает украинцев.

Появилась реакция НАТО на удары Украины по аэродромам РФ и Крымскому мосту

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе ответил на вопросы журналистов, в частности, относительно удачных действий Украины на войне против России. Генсека НАТО спросили, изменили ли спецоперация "Паутина", а также удар по Крымскому мосту, баланс сил в переговорах.

"Думаю, есть веские причины не комментировать все происходящее на фронте. У Украины есть наша полная поддержка. Все союзники хотят, чтобы Украина имела лучшую позицию на переговорах. Мы хотим довести этот конфликт до длительного завершения", — сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что Украина совершила атаку на военные объекты, чтобы защитить свое население. Также Рютте указал, что не может комментировать любую деталь в войне в Украине.

"Относительно операции в воскресенье, они нацелились на способность России атаковать невинных гражданских украинцев по всей стране. Я это четко учитываю. Но позвольте не комментировать каждый шаг и оценивать, что это значит для ситуации и войны, потому что это не всегда полезно", — пояснил Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на атаку Украины по Крымскому мосту.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа намекнули на риск для Украины из-за атаки по аэродромам в России в рамках спецоперации "Паутина", когда было поражено более трети стратегической авиации РФ, способной нести крылатые ракеты.



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