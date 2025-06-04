Появилась реакция НАТО на удары Украины по аэродромам РФ и Крымскому мосту

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Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал недавние украинские спецоперации, в ходе которых были атакованы четыре российских аэропорта и Крымский мост. Как пояснил Рютте, Украина поставила своей целью атаковать те цели, которыми РФ убивает украинцев.
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников
Марк Рютте перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе ответил на вопросы журналистов, в частности, относительно удачных действий Украины на войне против России. Генсека НАТО спросили, изменили ли спецоперация "Паутина", а также удар по Крымскому мосту, баланс сил в переговорах.
Генсек НАТО отметил, что Украина совершила атаку на военные объекты, чтобы защитить свое население. Также Рютте указал, что не может комментировать любую деталь в войне в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на атаку Украины по Крымскому мосту.
Также "Комментарии" писали, что у Трампа намекнули на риск для Украины из-за атаки по аэродромам в России в рамках спецоперации "Паутина", когда было поражено более трети стратегической авиации РФ, способной нести крылатые ракеты.
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