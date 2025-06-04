Появилась реакция НАТО на удары Украины по аэродромам РФ и Крымскому мосту

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал недавние украинские спецоперации, в ходе которых были атакованы четыре российских аэропорта и Крымский мост. Как пояснил Рютте, Украина поставила своей целью атаковать те цели, которыми РФ убивает украинцев.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе ответил на вопросы журналистов, в частности, относительно удачных действий Украины на войне против России. Генсека НАТО спросили, изменили ли спецоперация "Паутина", а также удар по Крымскому мосту, баланс сил в переговорах.

"Думаю, есть веские причины не комментировать все происходящее на фронте. У Украины есть наша полная поддержка. Все союзники хотят, чтобы Украина имела лучшую позицию на переговорах. Мы хотим довести этот конфликт до длительного завершения", — сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что Украина совершила атаку на военные объекты, чтобы защитить свое население. Также Рютте указал, что не может комментировать любую деталь в войне в Украине.

"Относительно операции в воскресенье, они нацелились на способность России атаковать невинных гражданских украинцев по всей стране. Я это четко учитываю. Но позвольте не комментировать каждый шаг и оценивать, что это значит для ситуации и войны, потому что это не всегда полезно", — пояснил Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на атаку Украины по Крымскому мосту.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа намекнули на риск для Украины из-за атаки по аэродромам в России в рамках спецоперации "Паутина", когда было поражено более трети стратегической авиации РФ, способной нести крылатые ракеты.