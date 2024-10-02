В США оценили последствия захвата Угледара: что будет с фронтом

Оккупация Россией Угледара не изменит кардинально наступление российских сил, а прорыв фронта не предполагается, утверждает американский Институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете по ситуации на войне в Украине.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Как пишет ISW, некоторые близкие к Кремлю источники пытаются преувеличить значение Угледара, называя его ключевым городом на южно-донецком направлении, якобы держащем всю украинскую оборону в регионе. Они утверждают, что после его захвата Угледара Россия сможет легко продвигаться в другие стратегические города, такие как Краматорск и Славянск. Однако другие военные блоггеры критикуют этот подход, указывая на то, что российские войска встретят жесткое сопротивление в сильно укрепленных городах севернее Угледара, таких как Константиновка, Покровск и Селидово.

Аналитики Института изучения войны указывают, что даже если Россия полностью захватит Угледар, это не приведет к значительным изменениям на фронте.

"Захват Угледара Россией вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особенно важным логистическим узлом и потому, что российские войска контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару", — указывают в ISW.

Кроме того, город расположен в 30 километрах от Покровска — одного из основных направлений российских операций, что означает, что российским войскам придется преодолевать большое расстояние по открытой местности для поддержки наступления.

Также ISW указывает, что сезон дождей и грязи затрудняют маневрирование тяжелой техники, что может стать существенным вызовом для российских штурмовых операций. Как отметил советник главы самопровозглашенной "ДНР" Игорь Кимаковский, украинские силы использовали природные условия для отступления из Угледара, но российские войска при попытке наступления могут столкнуться с трудностями из-за ухудшения погодных условий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны показал карту и объяснил, действительно ли Россия захватила Угледар.

Также "Комментарии" писали, что в DeepState сообщили о захвате Угледара.