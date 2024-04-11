В США оценили готовность Украины усилить мобилизацию

Готовность Верховной Рады принять законопроект об усилении ответственности за уклонение от мобилизации – это важный сигнал, который поддержит способность Вооруженных сил Украины обновлять существующие бригады. Но решающим фактором наращивания боевой мощи армии, станут материальные средства стран Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, что 10 апреля Верховная Рада Украины рассмотрела и приняла положения проекта закона о мобилизации в рамках постоянных усилий, направленных на повышение устойчивости мобилизации в долгосрочной перспективе.

В частности, в Институте обратили внимание на изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за уклонение от мобилизации и положения Закона, позволяющие мобилизовать осужденных.

"Усилия Украины по созданию более устойчивого мобилизационного аппарата, поддержат способность Вооруженных сил восстанавливать и возобновлять существующие и создавать новые подразделения. Однако, по оценкам ISW, предоставленные Западом материальные средства, остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь", — говорится в отчете ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — многострадальный законопроект о мобилизации доберется до голосования во втором чтении в значительно урезанном виде. Так, демобилизацию оттуда убрали, а изначально заложенные жесткие наказания для уклонистов – смягчили. Какие ожидания касательно дальнейшей судьбы данного законопроекта – и мобилизации в целом? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



