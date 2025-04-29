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В США объяснили, зачем Путину "перемирие" на День Победы

В ISW обратили внимание, что предложенное Владимиром Путиным прекращение огня на День Победы, не предусматривает никаких дополнительных механизмов мониторинга

сегодня, 07:01
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин не рассматривает "перемирие" на День Победы как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

В США объяснили, зачем Путину "перемирие" на День Победы

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что прекращение огня после ударов по энергетике Украины и "Пасхального перемирия" показали, что детали любого будущего соглашения о прекращении огня или мирного соглашения, должны быть общедоступными, официально согласованными заранее всеми сторонами и предусматривать надежные механизмы мониторинга.

В этом контексте в ISW отметили, что предложенное российским диктатором Владимиром Путиным прекращение огня на День Победы, не включает в себя дополнительные механизмы мониторинга. Поэтому можно предположить, что россияне лишь воспользуются временным затишьем на фронте для того, чтобы снова наполнить информационное пространство необоснованными заявлениями о нарушении режима прекращения огня со стороны украинской армии.

В Институте изучения войны убеждены, что Путин использует одностороннее прекращение огня для достижения информационного и военного преимущества в Украине, в то время, как президент США Дональд Трамп пытается использовать общее прекращение огня, как шаг к достижению долговременного и устойчивого мирного соглашения в Украине.

"Путин, похоже, конъюнктурно объявляет о прекращении огня во время больших религиозных и военных праздников, чтобы заставить Украину согласиться на перемирие или рискнуть выглядеть неуступчивой перед Западом", — считают в ISW.

Кроме того, пришли к выводу аналитики, одностороннее объявление перемирия также позволяет путинскому режиму отвлечь внимание от своего отказа от американо-украинского предложения о 30-дневном всеобщем прекращении огня в марте 2025 года.

Кремль лишь пытается поддерживать иллюзию заинтересованности в мирных переговорах, сохраняя при этом полный контроль над условиями и сроками любых соглашений о прекращении огня.

В ISW отмечают, что российские войска воспользовались "Пасхальным перемирием" для обстрелов и разведки передовых украинских позиций и повреждения техники вдоль линии фронта в рамках подготовки к будущим российским наступательным действиям. В ведомстве не исключают, что российские войска, вероятно, используют перемирие на День Победы для аналогичных мер.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-28-2025
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