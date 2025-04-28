"Их слова гнилые": в ВСУ не верят словам Путина о новом перемирии

Очередная инициатива российского диктатора Владимира Путина относительно так называемого перемирия на 9 мая не должна оборачиваться проблемой для Сил обороны Украины на поле боя, подчеркнула пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик.

РФ нарушает перемирие. Фото из открытых источников

"Последствия предыдущего "перемирия" на фронте расхлебывают до сих пор. Если Путин боится вылезти из своей норы праздновать день пабеды и для этого намеренно объявляет очередное затишье — это не должно быть нашей проблемой на поле боя. Их слово гнилое, как и они сами", — отметила Анастасия Блищик .

Она подчеркнула, что предыдущее путинское "перемирие" сопровождалось массированными обстрелами украинских позиций. По ее словам, украинская пехота страдала от интенсивной работы FPV-дронов и сбросов, в то время как оккупанты забирали своих погибших с поля боя. Кроме того, враг окапывался, миновал территории и подвозил автобусами пополнение сил.

"Потом, как только карета превращается в тыкву, они массированно идут в наступление", — добавила спикер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. "В ближайшие дни могут состояться очень веские встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию", — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство иностранных дел озвучило "красные линии" Украины на мирных переговорах. "Украина не признает свои территории российскими. Украина не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных способностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров. Никто не имеет права вето на выбор Украины при вступлении в альянсы и союзы", — заявил спикер МИД Георгий Тихий.